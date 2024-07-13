Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

Силовики обнаружили в Подмосковье тела членов экипажа упавшего накануне самолета Superjet 100. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Лайнер, принадлежащий компании «Газпромавиа», потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и штурман.

Самолет Superjet 100 запросил экстренную посадку из-за неполадки

Источник пояснил, что для опознания тел потребуется генетическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что найдены черные ящики разбившегося в Московской области SSJ 100. Их передали на расшифровку.