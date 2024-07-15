Российский военный получил 5 лет колонии за решение провести время с семьей

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы российского военнослужащего Владислава Филатова за временное уклонение от службы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным ведомства, Филатов решил провести время с семьей, поэтому 22 сентября 2023 года он не вернулся из отпуска на службу. Боец прибыл в военный комиссариат лишь 17 января 2024 года.

Филатова отправят в колонию общего режима.

В начале июля сообщалось, что в Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части. Некоторые из солдат совершили мелкие правонарушения.

Также в конце июня Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Вадима Пельменева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части.