Мужчина избил подростка из-за того, что ему не понравилась музыка

Полиция Свердловской области ищет мужчину, который избил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Е1.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на озере Балтым. Россиянка отдыхала на берегу с подругами. По словам самой пострадавшей, они включили музыку. Их окликнул другой отдыхающий, но что он сказал девушки не услышали. Спустя несколько секунд неизвестный бросил колонку в воду. Наиболее вероятно, напавшему не понравилась музыка или ее громкость.

«Он подбежал, ударил кулаком в лицо, в глаз, потом коленом по спине и рукой по голове. Я стала звонить папе, нападавший засобирался и ушел», – поделилась пострадавшая.



В результате девушка получила несерьезные травмы. По ее словам, синяки она обнаружила на плече и около брови. Она добавила, что ей обидно, так как она «никому ничего плохого не сделала». После произошедшего она обратилась в МВД.

В полиции подтвердили факт подачи заявления. На данный момент мужчину разыскивают.