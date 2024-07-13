Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке столицы

Жилой 22-этажный дом загорелся в районе Орехово-Борисово Северное столицы. Из лифта горящего здания, который застрял на высоте 15-го этажа, спасли несколько детей. Об этом в субботу, 13 июля, сообщило МЧС Москвы.

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— Дети в лифте кричали, что затапливает водой, — рассказал один из очевидцев.



Пожар начался в квартире на 20-м этаже, из нее эвакуировали три человека. В помещениях было сильное задымление. На место прибыли спасатели, для вызволения детей также вызвали лифтовые службы.

После технического осмотра лифты дома пустили в работу, передает Telegram-канал МЧС.

Лифт с рабочими в четверг, 11 июля, упал с 15-го этажа московской поликлиники на улице Заморенова. Здание находится на реконструкции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Бобровом переулке в центре столицы 4 июня обрушилась шахта лифта. Обрушение произошло из-за ремонтных работ, которые велись в здании. Это произошло из-за ремонтных работ, которые велись в здании.