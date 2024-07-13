В Приморье толпа приезжих атаковала ночной клуб

В Приморье вооруженная толпа пьяных приезжих мужчин неславянской внешности атаковала ночной клуб, устроив там стрельбу за отказ пустить их внутрь данного заведения.По данным Telegram-канала Readovka, инцидент произошёл ночью в приморском посёлке Андреевка. Поводом для него послужил отказ на фейсконтроле в бесплатном входе в клуб «Пазл».

Разгорячённые алкоголем мужчины накинулись с кулаками на охрану, после чего в ход пошли угрозы «всех перерезать» и «убить». При этом они также использовали оружие, открыв стрельбу в воздух.

Пока одна часть охраны клуба пыталась усмирить буйствующую толпу приезжих, другая – эвакуировала посетителей заведения через чёрный ход.

Налётчикам все же удалось проникнуть внутрь заведения, где они устроили форменный погром. Несколько человек пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

По информации местных СМИ, дебоширы работают охранниками на соседней базе отдыха «Океан». Жители села узнали на видео нескольких местных «авторитетов», которые держат в страхе населённые пункты в округе и уже не раз устраивали подобные средневековые разборки.

Сотрудники полиции сейчас выясняют детали произошедшего.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», сотрудники правоохранительных органов освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты в Уфе.