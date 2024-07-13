В Башкирии детей эвакуируют из лагеря из-за подъема уровня реки

Администрации одного из детских лагерей Башкирии пришлось закрыть смену. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

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Соответствующее решение было принято после того, как уровень реки Большой Ик поднялся. На данный момент в учреждении находятся 44 человека, 31 из них – дети. Лагерь располагает необходимым количеством запасов еды и воды. Родителей уже оповестили о произошедшем.

«Дети находятся в отличном настроении, даже устроили дискотеку», – поделились в ведомстве.



Сейчас детей и взрослых перевозят на моторных лодках по реке. На берегу их ожидают автобусы, которые доставят их домой. Всем людям обеспечили безопасность.

Ситуацию контролируют в управлении МЧС по региону.

До этого уровень воды резко поднялся в Хабаровском крае. Причиной произошедшего стал паводок. Несмотря на условия, шесть человек отправились на рыбалку.

В результате все они потерялись. Для поисков в МЧС задействовали вертолет.