Бизнесмен из дела о взятках в Минобороны умер в СИЗО

Бизнесмен Игорь Котельников, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ, скончался в СИЗО. Об этом заявила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

«Котельников скончался еще в понедельник, 8 июля. Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Ева Меркачева в статье для МК.RU.



Она добавила, что в помещения в этом СИЗО маленькие. Летом там крайне жарко, а зимой — холодно. По ее словам, это не первый случай смерти в изоляторе.

Суд Москвы: экс-заму Шойгу Иванову могут изменить итоговое обвинение

Следствие считает, что Котельников за «откаты» организовывал выгодные контракты с военным ведомством для предпринимателей. Официальной информации по поводу его смерти нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.