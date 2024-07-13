112: летевший из Нижневартовска Sukhoi Superjet-100 идет на аварийную посадку

Самолет Sukhoi Superjet-100, который летел из Нижневартовска в Минеральные воды, идет на аварийную посадку. Об этом сообщает telegram-канал 112. На борту — 103 человека.

«Самолет Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — сообщил источник.



По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека.

Черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ 100 передали на расшифровку

В пятницу другой Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа».