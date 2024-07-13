Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного

Медведь, растерзавший в Санкт-Петербурге дрессировщицу Алену Маслянову, достиг возраста, в котором они становятся агрессивнее. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил сын артистки Александр.

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— Медведю где-то 10 лет было. Это такой возрастной период, когда животное начинает злиться. Ничего с этим сделать нельзя, — рассказал мужчина.



У дрессировщицы остались муж и трое сыновей. Александр момента нападения не застал, он вернулся домой уже после трагедии и сразу же вызвал полицию.

Также муж погибшей поделился предположением о том, что его жена погибла по своей вине.

— Она допустила ошибку: не надела на него намордник. Потому что она считала, что он не кинется. А он кинулся, — передает слова мужа погибшей «Известия».



Дрессировщица погибла в Санкт-Петербурге в пятницу, 12 июля. На артистку цирка напал один из двух медведей, которых они с супругом держали на своем участке в поселке Парголово. Прибывшие на место трагедии силовики застрелили одного из животных.

Артист Аскольд Запашный объяснил из-за чего медведь мог растерзать 50-летнюю дрессировщицу. Он отметил, что во взаимоотношениях по схеме «животное — дрессировщик» нападение считается ошибкой человека.