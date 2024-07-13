Отец подозреваемой в расправе над сыном в Перми оказался подполковником МВД

Пермячка, которая подозревается в расправе над сыном, которая бросила его тело в чемодане на свалке, родилась в семье милиционера. Ее отец оказался подполковником и всю жизнь проработал в Госавтоинспекции. Об этом рассказали соседи подозреваемой в беседе с Ura.ru.

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По словам собеседников, россиянка родилась и выросла в Мотовихилинском районе Перми, в семье «очень воспитанных и приличных людей». «У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», — заявили соседи, добавив, что отец подозреваемой все эти годы был связан с правоохранительными органами.

Также квартира, в которой жила россиянка, принадлежит ее родителям. В летнее время ее родственники жили на даче, а замой ездили в Сочи, где снимали жилье.

Утверждается также, что ребенка, в расправе над которым она подозревается, женщина не выводила на детскую площадку. В связи с этим его никто не видел. Некоторые даже не знали, что россиянка родила сына.

12 июля на свалке в Перми был найден чемодан, в котором находило девятилетнего мальчика. На теле ребенка были множественные колото-резаные раны и следы удушения.

Силовики начали розыск подозреваемой. В убийстве ребенка, как утверждалось, заподозрили его мать. Женщина также попала на записи городских камер наблюдения. Удалось рассмотреть, как она идет с чемоданом по ночному городу.