Туристы оказались заблокированы на пляже Абрау-Дюрсо из-за пожара

В Краснодарском крае из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным канала, сильные ветер распространил огонь на площади в 51 гектар. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, что осложняет пожаротушение. На пляже возле Абрау-Дюрсо заблокированы туристы, приехавшие на отдых на автомобилях.

Площадь пожара под Новороссийском превысила 42 га

Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае уже эвакуировали сотни человек, включая детей. Огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».