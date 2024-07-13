В деле экс-замглавы Минобороны Иванова появятся новые обвиняемые

В уголовном деле о крупной взятке бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Такая информация следует из постановления Басманного суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Настоящее уголовное дело возбуждено в отношении Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере — прим. URA.RU)», — говорится в постановлении.



Фигурантом дела также является бизнесмен Александр Фомин. Все обвиняемые арестованы до 23 сентября.

Основным доказательством по делу Попова стал перевод крупной суммы на карту

В апреле 2024 года произошло задержание Тимура Иванова. Взятка, вменяемая ему, в общей сумме составила 1,185 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, и получил взятку при проведении работ для нужд военного ведомства, пишет РАПСИ.