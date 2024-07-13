Одного из террористов из ростовского СИЗО подозревают в связях с ИГ*

Захватчика заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева обвиняют в участии в ИГ* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как утверждает следствие, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым, купили в Астрахани элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После этого они вернулись в Ингушетию, где ушли в горы и записали видео, в которых дали присягу на верность амиру террористической организации.

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Позднее, в феврале-марте 2023 года, Гандалоев с сообщниками создали СВУ, которое собирались использовать для выполнения поручений от кураторов из ИГ. В апреле того же года они были задержаны.

До этого террориста Даниила Камнева, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, заключили под стражу.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

* организация запрещена в России