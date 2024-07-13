Известный бизнес-коуч вместе с мужем отправлены в СИЗО по делу о мошенничестве

Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм вместе с мужем и партнером заключена под стражу. Решение об этом принял Хорошевский районный суд Москвы.

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"В отношении них вынесены статьи о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры



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Согласно материалам следствия, в 2021 году Закхайм создала преступную группу, которая занималась выкачиванием денег из доверчивых клиентов, предлагая последним бизнес-курсы по инвестированию. Их стоимость достигала миллиона рублей.

Ранее "СП" писала, что на Камчатке суд взыскал с депутата более 23 миллионов рублей, законность получения которых не была подтверждена.