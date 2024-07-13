В Подмосковье тушат крупный пожар

Крупный пожар возник в ночь на 13 июля в Подмосковье. Горит большой швейный цех в поселке Володарского, сообщает пресс-служба МЧС России.

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«В поселке Володарского горит швейный цех на 1 400 квадратных метрах. Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды. На месте работают 20 специалистов и 10 единиц техники», – сообщает экстренное ведомство.



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По данным от МЧС на 2 часа ночи, пожар в швейном цеху был локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания еще не установлена.

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