Мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, был в пижаме

Убитый девятилетний мальчик, тело которого обнаружили на мусорке в чемодане в Перми, был одет в пижаму. Об этом в субботу, 13 июля, рассказала соседка семьи ребенка Ura.ru.

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— Говорят, он был в чемодане в пижаме и в позе эмбриона. Его бабушка, пока в квартире работали следователи, раскачивалась на стуле и спрашивала, как такое могло произойти и что же случилось, — рассказала соседка.



Отмечается, что следователи не смогли найти нож, которым были нанесены раны ребенку. Искали в квартире и на улице.

— Возможно, она выбросила нож в мусорку, но если это было все сделано ночью, то нож уже не найти — мусор у нас вывозят около полудня, — передает слова соседки издание.



Школьник, тело которого обнаружили в чемодане на мусорке в Перми, находился на домашнем обучении. Подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в чемодане в Перми, оказалась дочерью подполковника МВД. По словам соседей, женщина стала жить в квартире родителей два–три года назад.

12 июля в Перми бездомный нашел в мусорном баке чемодан. Внутри оказалось тело ребенка с порезами и следами удушья на шее. Что известно об убийстве ребенка и кого подозревают в жестокой расправе — в материале «Вечерней Москвы».