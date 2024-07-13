Черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ 100 передали на расшифровку

Бортовые самописцы, которые нашли на месте крушения SSJ 100 в Московской области, подлежат расшифровке, сообщили в правоохранительных органах.

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«Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке и переданы в МАК», – приводит ТАСС слова неназванного источника в правоохранительных органах.



Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

Напомним, в Московской области специалистами обнаружены оба черных ящика разбившегося самолета Superjet 100.