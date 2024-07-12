Бизнес-коуча Закхайм и ее мужа отправили в СИЗО

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Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа и их сообщницу Любовь Струлеву отправили в СИЗО до 29 августа по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную группу , которая продвигала бизнес-курсы по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. Их стоимость доходила до миллиона рублей. Однако в итоге группа не исполнила, взятых на себя обязательств, не вернула потерпевшим средства и распорядилась ими по своему усмотрению. Причиненный трем потерпевшим ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что к участию в бизнесе Закхайм также привлекла своего сына.

«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении Закхайм, ее супруга Андрея Краснова, а также соучастницы Струлевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года», — говорится в тексте.



Их обвиняют в трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой. В ближайшее время будет также рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении сына Закхайм — Троя Краснова.