Суд в Москве арестовал мужчину на несоблюдение ограничений после выхода из тюрьмы

Солнцевский суд Москвы арестовал 38-летнего жителя Ставропольского края за несоблюдение наложенного на него ограничения после выхода из тюрьмы, пишет «МК».

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В 2015 году мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы и ограничением свободы с запретом выезда на 1 год из города Зеленокумск Ставропольского края, где он зарегистрирован. Его посадили за то, что в ходе бытового конфликта в московском метро он выстрелил в голову 19-летнему юноше из травматического пистолета. Пострадавший получил ранение в голову и чудом остался жив.

Осужденный отбыл срок и должен был год находиться в Зеленокумске, но сбежал от сотрудников ФСИН. Беглеца задержали в аэропорту «Внуково».

Как писала «Парламентская газета», в начале июля Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН из-за роста числа побегов. В надзорном ведомстве указали, что в ходе проверки установлены нарушения федерального законодательства в сфере надзора за осужденными и профилактики преступности.