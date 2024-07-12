Полицейскому в Петербурге воткнули нож в голову

В НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге спасли жизнь полицейского, который получил ножевую рану в висок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что 22-летний полицейский был доставлен в крайне тяжелом состоянии — лезвие вошло в левое полушарие мозга. Операция над мужчиной шла три часа, во время которых хирурги вынимали нож из головы пострадавшего под микроскопом. В результате лезвие успешно достали, а рану закрыли временной заплаткой

После этого полицейского перевезли в реанимацию, где он провел несколько дней. Во время второй операции пострадавшему сделали краниопластику, а потом закрыли рану напечатанной на 3D-принтере пластиной. В данный момент состояние полицейского стабильное, однако его ждет реабилитация — в поврежденном отделе мозга находится центр, отвечающий за речевой аппарат, поэтому сейчас мужчина иногда забывает слова. Впрочем, врачи делают оптимистичные прогнозы — пострадавший уже может свободно ходить и разговаривать.

Согласно информации источника, полицейский получил ранение в марте. Отряд полиции приехал на вызов в деревню Оржицы, где мужчина забаррикадировался в горящем доме. Когда полиция пыталась его успокоить, злоумышленник набросился на них с ножом.

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