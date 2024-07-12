Глава Росавиации заявил, что упавший SSJ 100 летел в соответствии с планом

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что потерпевший крушение в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 летел в соответствии с планом полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

По словам Ядрова, полет Sukhoi Superjet 100 был согласован с органами управления воздушным движением. Он также подчеркнул, что полет был одобрен соответствующими ведомствами.

«Воздушное судно осуществляло полет в соответствии с принятым планом полета, в соответствии с поступившей заявкой и одобренной оперативными органами Единой системой организации воздушного движения», — заявил он.



Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что замруководителя Росавиации Андрей Добряков заявил, что самолет вылетел без разрешения. Во время совещания с представителями Минпромторга, по сообщению Telegram-каналов, замруководителя рассказал, что у самолета отсутствовало разрешение на вылет. Он также добавил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 Росавиация «будет плотно работать» с Минпромторгом.

12 июля в Коломенской районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На его борту находилось трое членов экипажа — все они погибли в результате крушения.