Близкие погибших в Подмосковье летчиков высказались о трагедии

Семья одного из погибших членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который упал в Подмосковье 12 июля, Максима Лукманова заявила, что они в ужасе. Троюродный брат покойного Сергей в беседе с aif.ru отметил, что узнать о гибели родственника очень страшно.

Вся семья в ужасе. Узнать, что сын погиб... Это очень страшно, — поделился родственник бортпроводника.



Раньше Максим Лукманов жил в Саратовской области в Балашове. Затем он переехал в Москву, сообщил брат погибшего.

Коллега Лукманова Анна поделилась, что сразу узнала о трагедии из группы бортпроводников. По ее словам, Лукманов не был пилотом, как изначально писали СМИ. Анна и Максим часто летали вместе по работе. Коллега отметила, что он был немногословным, сосредоточенным и жизнерадостным. Бортпроводник всегда помогал людям и мечтал создать семью.

Также на борту находился капитан ВС Евгений Булавко и второй пилот Владислав Харламов. Супруга капитана в беседе с журналистами отметила, что говорила с мужем по телефону около 14:29. Борт исчез с радаров в 15:01 мск.

Ранее стало известно, что жертвами авиакатастрофы стали три члена экипажа. В оперативных службах тогда сообщили о пилотах, которые погибли в результате крушения самолета. Позднее выяснилось, что среди них был бортпроводник.