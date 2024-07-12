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Источник: причиной отказа систем Superjet могло стать попадание птиц в двигатели

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения Superjet 100 на небольшой высоте в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

В авиаслужбах рассказали, из-за чего могли отказать оба двигателя SSJ 100
© Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
"Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации", - сказал собеседник агентства.

Названа новая версия крушения самолета SSJ 100 в Подмосковье

В качестве примера он привел "чудо на Гудзоне", которое произошло 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 м (примерно на этой же высоте произошла нештатная ситуация на Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. Пилоты смогли благополучно сесть на реку. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Происшествия
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