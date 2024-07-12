Финляндия сообщила о случае незаконного пересечения границы с РФ

Пограничная охрана Финляндии сообщила, что на границе с Россией было замечено незаконное пересечение границы. Об этом пишет РИА «Новости».

© Пограничная охрана Финляндии

По имеющимся данным, границу пересек один человек в районе Иломантси. Он был задержан — сейчас финские пограничники ведут расследование обстоятельств дела. При этом задержанный, согласно заявлению погранохраны, подал заявление о предоставлении убежища.

«Пограничный отряд Северной Карелии расследуют факт незаконного пересечения границы одним человеком из России в Финляндию в районе Иломантси», — сказано в сообщении финского ведомства.



Ранее в МВД Финляндии назвали условие для открытия границ с Россией.