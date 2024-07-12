Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший SSJ 100

Следователи изымают документацию на самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, в том числе связанную с его ремонтом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

© Официальный Telegram-канал главы городского округа Коломна Александра Гречищева

"Следователи начали проведение следственных действий на заводе, где ремонтировался лайнер, потерпевший крушение в Московской области. Изымается документация на самолет, в том числе документы, связанные с ремонтом. Кроме того, также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз", - сказал собеседник агентства.



Появились первые кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Самолет Superjet 100 разбился в городском округе Коломна Московской области, в лесополосе вблизи деревни Большое Карасево. На борту находился только экипаж из трех человек, они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).