Жена капитана Superjet 100 говорила с мужем за 30 минут до крушения

Жена командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Евгения Булавко, разбившегося под Коломной, рассказала MK.RU, что связывалась с мужем незадолго до трагедии. По ее словам, звонок состоялся в 14:29, а первый сигнал о падении самолета поступил в спецслужбы в 15:01.

Я с супругом связывалась перед его вылетом. Разговор был самый обычный, он сказал, что ему некогда говорить, он уже в самолете, и они сейчас взлетают, — поделилась женщина.



СМИ сообщили о героическом поступке пилотов рухнувшего Superjet

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пилоты Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, намеренно увели борт от населенных пунктов в сторону леса. По данным канала, экипаж отвел угрозу от деревень Апраксино и Малое Карасево.