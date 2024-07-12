В Польше разбился военный самолет

Объединенное командование вооруженных сил Польши сообщило, что на севере страны разбился учебно-тренировочный самолет M-346 Bielik. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что крушение произошло на аэродроме в городе Гдыне. При этом первоначально командование сообщило, что в результате никто не пострадал — в M-346 был только один пилот. Однако позже в польском командовании сообщили, что пилот все же не успел катапультироваться и погиб.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня во время тренировочного полета M-346 Bielik на аэродроме 43-й базы морской авиации в Гдыне Бабич-Долы летчик-майор Роберт “Убийца” Йел трагически погиб. Присоединяемся к родным и близким в трауре и печали, мы выражаем им свои соболезнования», — сообщило командование в социальной сети X.



Причина крушения M-346 пока не называется. Информации о других пострадавших также не поступало.

Помимо этого, момент крушения самолета попал на камеру. На полученных кадрах можно увидеть, как воздушное судно резко уходит в пике, после чего практически вертикально врезается в землю. В этот момент на аэродроме раздается большой взрыв.

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