Появились первые кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Telegram-канал «112» опубликовал первые кадры с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Снимки сделаны с высоты птичьего полета над лесной местностью. На них видно, как сквозь деревья поднимается дым. По данным канала, спасателям пока не удается подобраться к обломкам.

Глава коломенского городского округа Александр Гречищев ранее сообщил, что потерпевший крушение самолет упал в лесной массив возле деревни Большое Карасево. Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет, добавил он.

Заместитель начальника пресс-службы МЧС по Московской области Алексей Херсонец рассказал корреспонденту NEWS.ru, что жертв среди населения при крушении самолета Sukhoi Superjet-100 нет. Борт упал в лесном массиве. По предварительным данным, три члена экипажа, которые находились в лайнере, погибли. В СК возбудили уголовное дело по факту крушения лайнера. На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

Крушение SSJ 100 в Подмосковье. Главное

Telegram-канал Mash тем временем узнал, что пилоты Sukhoi Superjet 100 намеренно увели борт от населенных пунктов в сторону леса. По данным канала, экипаж отвел угрозу от деревень Апраксино и Малое Карасево. Канал утверждает, что на борту находились 53-летний командир судна Евгений Булавко, пилот Владислав Харламов и стюард Максим Лукманов.