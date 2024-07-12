Установлена личность убийцы найденного в чемодане мальчика

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю установили личность подозреваемой в убийстве ребенка, ей оказалась его 34-летняя мать. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что тело 9-летнего ребенка обнаружили у мусорных баков в Ленинском районе Перми утром 12 июля. Оно находилось в чемодане и имело признаки насильственной смерти колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. По факту этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«Следствием установлено, что подозреваемой в убийстве является 34 -летняя жительница города Перми. Потерпевший 9-летний ребенок являлся ее сыном», — говорится в тексте.



Что известно о смерти найденного в чемодане мальчика из Перми

В настоящее время подозреваемую разыскивают. Ее дом осматривают криминалисты.

По данным SHOT, убитый ребенок не посещал школу, находясь на домашнем обучении. Его 34-летний отец работал сотрудником дилерского центра ООО «Экскурс-автомобили», с подозреваемой он находится в разводе.