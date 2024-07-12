В убийстве найденного в чемодане мальчика подозревают его мать

Следователи установили личность подозреваемой в убийстве девятилетнего мальчика, труп которого нашли в чемодане у мусорных баков в Перми. Погибший был ее сыном, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в городе Перми, тело которого обнаружено у мусорных баков в Ленинском районе города утром 12 июля. Следствием установлено, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми. Потерпевший девятилетний ребенок являлся сыном подозреваемой", - говорится в сообщении.



Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемой, осмотрели ее жилище.

Что известно о смерти найденного в чемодане мальчика из Перми

Тело мальчика с колото-резаными ранами и признаками удушья обнаружил в чемодане на мусорной контейнерной площадке местный житель. Следователи возбудили уголовное дело.