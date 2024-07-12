СМИ сообщили о героическом поступке пилотов рухнувшего Superjet

Telegram-канал Mash сообщает, что пилоты Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, намеренно увели борт от населенных пунктов в сторону леса. По данным канала, экипаж отвел угрозу от деревень Апраксино и Малое Карасево.

Mash также сообщил, что при крушении лайнера погибли три члена экипажа. По данным канала, в их числе был 53-летний командир судна Евгений Булавко, пилот Владислав Харламов и стюард Максим Лукманов.

Глава коломенского городского округа Александр Гречищев уточнил, что самолет упал в лесной массив возле деревни Большое Карасево. Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет, подчеркнул он.

Источник NEWS.ru рассказал, что при крушении Superjet был слышен громкий хлопок. По его информации, сразу после этого в воздух поднялся столб дыма. Он подчеркнул, что в районе крушения воздушного судна летали несколько вертолетов и были слышны сирены.

Крушение SSJ 100 в Подмосковье. Главное

Telegram-канал Baza писал, что самолет перед крушением подавал сигнал бедствия. По некоторой информации, лайнер летал по кругу для выработки топлива и пытался совершить посадку. Согласно сведениям очевидцев, пилот увел воздушное судно в сторону лесного массива, после чего раздался взрыв.