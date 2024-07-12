Крушение SSJ 100 в Подмосковье. Главное
12 июля в Коломенской районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Мы собрали главное, что на данный момент известно о катастрофе.
Согласно сообщению МЧС, на борту воздушного судна не было пассажиров — только трое пилотов. В результате падения все они погибли.
«В Московской области потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находились три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли», — рассказали в МЧС.
Согласно предварительной версии, причиной крушения мог стать отказ двигателя.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — сообщил источник в оперативных службах.
Отмечается, что самолет совершал тестовый полет. Он взлетел с авиазавода Жуковского и перед крушением пробыл в воздухе более часа. Согласно первоначальному плану, самолет должен был сесть во Внуково.
При этом в оперативных службах добавили, что самолет принадлежал российской госкорпорации «Газпром», а также находился на плановом ремонте, с чем и был связан тестовый полет. Источник также уточнил, что погибшие пилоты работали в компании «Гражданские самолеты Сухого».
Как сообщили в Росавиации, расследование катастрофы проведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В расследовании им также помогут специалисты ведомства.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили, что по факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.
«Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении СК.