Крушение SSJ 100 в Подмосковье. Главное

12 июля в Коломенской районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Мы собрали главное, что на данный момент известно о катастрофе.

Согласно сообщению МЧС, на борту воздушного судна не было пассажиров — только трое пилотов. В результате падения все они погибли.

«В Московской области потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находились три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли», — рассказали в МЧС.



Согласно предварительной версии, причиной крушения мог стать отказ двигателя.

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — сообщил источник в оперативных службах.



Отмечается, что самолет совершал тестовый полет. Он взлетел с авиазавода Жуковского и перед крушением пробыл в воздухе более часа. Согласно первоначальному плану, самолет должен был сесть во Внуково.

При этом в оперативных службах добавили, что самолет принадлежал российской госкорпорации «Газпром», а также находился на плановом ремонте, с чем и был связан тестовый полет. Источник также уточнил, что погибшие пилоты работали в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Как сообщили в Росавиации, расследование катастрофы проведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В расследовании им также помогут специалисты ведомства.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили, что по факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.