Появились данные об осмотре четырех детей, спасенных из заточения в Уфе

Уфимские медики провели осмотр четырех из 16 детей, которые были спасены из заточения в одной из квартир, где их удерживали два гражданина Таджикистана, передает РИА Новости. Уточняется, что дети, которые уже были обследованы, не нуждаются в госпитализации.

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На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет, — указано в сообщении.



В МВД 12 июля сообщили, что оперативники обнаружили квартиру в Ленинском районе Уфы, где двое мигрантов жесткими методами «воспитывали» 16 несовершеннолетних детей. О том, что происходило внутри, рассказал один из пострадавших — 14-летний подросток, попавший в больницу со множественными телесными обвинениями. В ведомстве добавили, что граждане Таджикистана, подозреваемые в жестком отношении к детям, находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.

Ранее Следственный комитет по Башкирии сообщил о задержании в Уфе двух граждан Таджикистана, удерживавших 16 детей в съемной квартире. Мужчины избивали и истязали несовершеннолетних. По предварительным данным, одному из них удалось спастись, мальчик попросил помощи в ближайшем магазине.