Названа возможная причина крушения самолета SJ-100 в Подмосковье

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным источника, такую возможную причину крушения пассажирского судна «Газпром Авиа» под Коломной назвали в оперативных службах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что лайнер находится в эксплуатации с 2014 года и не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100new-95. «Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — добавили в ОАК.

Самолет «Газпром Авиа» потерпел крушение около 15 часов по московскому времени в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны. Судно возвращалось с ремонта на заводе и следовал во Внуково. По предварительным данным, на борту были только три члена экипажа, они не выжили.

Жертв среди населения нет — по данным СМИ, пилоты увели лайнер от населенных пунктов. Также в сети появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье.