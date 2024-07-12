Появились кадры предполагаемого крушения самолета в Подмосковье

Очевидцы предполагаемого крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области засняли на камеру последствия на месте происшествия. В ролике, опубликованном MK.RU, виден огромный столб дыма. Предполагается, что самолет разбился в Коломенском городском округе.

Первые кадры с места падения самолета в Коломенском городском округе. Предварительно, речь идет о пассажирском лайнере, — говорится в публикации.

О крушении пассажирского лайнера в Подмосковье сообщил Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, это мог быть Sukhoi Superjet 100. По данным Telegram-канала Baza, на борту судна находились три члена экипажа.

Позднее крушение самолета в Коломенском районе Подмосковья подтвердили в оперативных службах. По предварительной информации, лайнер выполнял тестовый полет после планового ремонта. Находившиеся на его борту члены экипажа были пилотами компании «Гражданские самолеты Сухого».

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