Экипаж упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета "Суперджет 100" погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительной информации, погибли трое пилотов. Все находившиеся на борту", - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что пассажиров там не было.

Очевидцы поделились деталями крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной

Этот SSJ 100 принадлежит компании "Газпром". Он находился на плановом ремонте. Сегодня борт вылетел из подмосковного Жуковского, с базы компании "Гражданские самолеты Сухого", на тестовый полет после ремонтных работ. В районе Коломны он потерпел крушение.