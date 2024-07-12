Очевидцы поделились деталями крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной

Очевидцы крушения самолета Sukhoi Superjet 100 сообщили, что пилот увел судно в лесной массив, чтобы избежать крушения возле жилых домов. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал Telegram-канал Shot.

По его данным, уже в лесу произошел взрыв и поднялся столб дыма, следует из публикации.

По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, самолет, на борту которого, предположительно, был только экипаж, упал под Коломной. Место падения пока не обнаружено.

В Подмосковье рухнул пассажирский суперджет

Незадолго до этого сообщалось, что Росавиация проверяет сообщения о падении, предположительно, самолета Sukhoi Superjet 100 в районе подмосковной Коломны. Борт вылетел с аэродрома Жуковский.