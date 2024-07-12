В Подмосковье рухнул пассажирский суперджет

Самолет SuperJet упал в Коломенском районе Подмосковья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на борту были три члена экипажа.

На место направлены оперативные службы. Агентство также сообщает, что инцидент мог произойти во время тестового полета после планового ремонта. Позднее ТАСС дополнил, что все трое пилотов погибли.

Как сообщает Telegram-канал 112, речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100. Он мог вылететь с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Telegram-канал Baza уточняет, что перед падением борт подал сигнал бедствия. Лайнер якобы пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг.

Самолет экстренно сел на трассу в российском регионе

Напомним, что 10 июля в Татарстане три человека погибли, еще один серьезно пострадал в результате падения легкомоторного экскурсионного самолета Cessna. Инцидент произошел в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобач. Как позднее сообщали СМИ, самолет совершал прогулочный вылет для семьи из трех человек.