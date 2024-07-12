Telegram-канал «112» сообщает, что в районе Коломны (Подмосковье) рухнул лайнер, предположительно, «Сухой Суперджет-100». По данным канала, информацию проверяют оперативные службы.

Сведений о том, находились ли на борту пассажиры нет. Официального подтверждения информации пока не последовало.

Самолет экстренно сел на трассу в российском регионе

Telegram-канал Baza пишет, что, по предварительной информации, на борту самолета были три члена экипажа. Также, по данным канала, лайнер упал в районе села Пирочи (городской округ Коломна).