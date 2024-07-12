Уголовное дело завели в отношении заступившейся за ребенка матери в Королеве

В Королеве было возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных женщиной в отношении ребенка. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области (ГСУ СК).

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— Следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении 10-летнего мальчика (п. «а» ч. 1. ст. 213 УК РФ), — сообщили в официальном Telegram-канале.



По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2024 года. Мальчик пожаловался своей маме на то, что его обижает другой ребенок на детской площадке. После этого женщина решила заступиться за сына, в связи с чем совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. Как сообщили в ГСУ СК, информация была получена из публикации и видеозаписи, размещенных в СМИ.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства конфликта, говорится в материале.

В начале июня в центральный аппарат СК РФ предоставили доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении подростка в подмосковном Красногорске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.