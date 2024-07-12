Генерал-взяточник выбрал СВО: что известно о деле Драгомирецкого

Осужденный за взятки генерал Росгвардии еще до суда решил отправиться добровольцем в зону СВО. Что известно о его деле, какие известные люди попадали из тюрем на СВО?

© rosguard.gov.ru

Что известно о деле генерала Росгвардии

«Коммерсант» сообщил, что бывшего замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о коррупции. Кроме того, его лишили звания генерал-майора.

Реутовский гарнизонный суд согласился с доводами следствия. Генерал-майор Драгомирецкий считается организатором преступной группы, которая получила 19 млн рублей «откатов» с компании «ДМН-Групп». Среди участников ОПГ Росгвардии, которую создали в начале 2022 года, были подчиненный генерала подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898, где находится база хранения материальных ресурсов, полковник Мамука Кочиев и знакомый Кочиева пенсионер Арон Авнилов.

Росгвардия заключила с ООО «ДМН-Групп» ряд договоров на сумму в 280 млн руб. Кочиев потребовал с компании «откаты» в размере 8–10% суммы каждого заказа. Деньги передавали через пенсионера Авнилова до тех пор, пока весной 2023 года в дело не вмешалась ФСБ.

Почему генерал попросился на СВО

В ходе суда, который начался в октябре 2023 года, Драгомирецкий и Авнилов частично признали вину. Гаджиев вину отрицал, при этом Драгомирецкий заявил, что подчиненный передал ему 2,25 млн руб. «в подарок на Новый год».

Адвокат генерала Олег Цуканов заявил «Коммерсанту», что приговор «ошибочный», а версия следствия «неподтвержденная». По его словам, не доказано существование ОПГ, а у Драгомирецкого не нашли никакого дорогостоящего имущества. Генерал-майор, подчеркнул Цуканов, более 30 лет посвятил военной службе, участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, имеет множество наград.

Несмотря на это, еще до суда Драгомирецкий и Гаджиев подали следователю ходатайство об отправке в зону военной операции.

Самые известные заключенные в зоне СВО

В марте 2024 года Госдума узаконила контракты для всех, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. При этом наказания в случае новых преступлений суд выносит с учетом ранее вынесенного решения. В Кремле особо отметили, что резонансность дела не играет роли при заключении контракта на службу в СВО: ходатайства осужденных и подследственных рассматриваются на равных условиях.

Так, среди участников штурма Бахмута (Артемовска) оказался Александр Ковтун, один из «приморских партизан», которые в 2010 году начали на Дальнем Востоке «партизанскую войну» против российских силовиков. Осенью 2022 года он завербовался в ЧВК «Вагнер», отличился на Бахмутском направлении. ГТРК «Владивосток» сообщила, что Ковтун погиб в конце января 2023 года.

Также в конце 2022 года в СВО попал осужденный организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в 2006 году Сергей Хаджикурбанов (вину он не признал). Хаджикурбанов — бывший спецназовец, хорошо проявил себя в ходе СВО, после завершения контракта с ЧВК «Вагнер» и освобождения заключил новый контракт с Минобороны РФ и служит на командной должности, его позывной — Ворон, писала «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В ЧВК «Вагнер» также воевал лидер нижнекамкой ОПГ «Кусковские» Игорь Куск. Он был участником войны в Афганистане. На Украину попал в июле 2022 года, отсидев до этого девять лет, а уже в сентябре погиб от осколочного ранения в голову на Бахмутском направлении, писал «Рамблер».

Также в составе ЧВК «Вагнер» воевал алтайский криминальный авторитет по прозвищу «Саша Узбек» (Шерали Хатамов). Немолодой «вор в законе» мужественно сражался и погиб в ходе тяжелых боев за Соледар в январе 2023 года, писала «Лента новостей Барнаула».