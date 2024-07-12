Стала известна судьба спасенных от клеймивших их мигрантов детей в Уфе

Детей, которых спасли от мигрантов, клеймивших их раскаленным железом в незаконной мусульманской школе в Уфе, поместили в центр временного содержания. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина, чьи слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

На данный момент всем детям оказывается психологическая и медицинская помощь. Правоохранительные органы начали проверку в отношении родителей детей.

О том, что двое приезжих из Таджикистана организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы, стало известно 12 июля. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Как выяснилось, всего мигранты удерживали 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых также были их дети. Чтобы соседи не жаловались на крики, медресе курсировало по съемным квартирам.