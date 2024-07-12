Преображенский районный суд Москвы оштрафовал Владимира Сафонова на тысячу рублей за то, что он выгнал девушку из метро, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд счел его действия мелким хулиганством, согласно статье 20.1 КоАП РФ.

Инцидент произошел на станции "Сокольники" 10 июля, когда Сафонов принял за мужчину блогера Настю Ермак. Из-за короткой стрижки он начал нецензурно оскорблять и преследовать ее, заставив выйти из вагона не только блогера, но и ее друга.

СМИ: Мужчина выгнал девушку из вагона столичного метро из-за прически

Позже конфликтом заинтересовались полицейские, которые изучили кадры видео и провели проверку.