СК опубликовал видео чемодана, в котором было найдено тело ребенка в Перми

Пермячка, подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого она поместила в чемодан и бросила на мусорке, ходила с ним по центральным улицам города. Оперативное видео с места обнаружения чемодана и камер видеонаблюдения опубликовало следственное управление СКР по Пермскому краю.

На кадрах видно, как женщина, подозреваемая в убийстве катит черный чемодан по Комсомольскому проспекту в направлении набережной. Чемодан с телом убитого мальчика предположительно 6-8 лет был найден на контейнерной площадке в районе одного из домов по ул. Монастырская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Чемодан с телом ребенка был обнаружен около четырех утра. На место незамедлительно были вызваны экстренные службы, которые оцепили мусорку и провели следственные действия. Изначально предполагалось, что убитый мальчик жил в ближайшем к мусорке доме в многодетной семье, но впоследствии эту информацию опроверг председатель ТСЖ этого дома. Личность женщины и убитого ребенка пока не установлена, известно, что она ходила с чемоданом по коммунальному мосту, а когда избавилась от него, отправилась на набережную.