Оскорблявшего русских из-за парковки мигранта арестовали в Приморском крае

В Приморском крае суд арестовал иностранного гражданина, который оскорблял местных жителей. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в прокуратуре региона.

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В ходе заседания подозреваемый просил оставить его под домашним арестом, но суд, учитывая инкриминируемое ему преступление (статья УК России «Действия, направленные на уничижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия»), решил, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащего поведения мигранта.

По этой статье ему грозит наказание до шести лет тюрьмы.

Инцидент с участием иностранца случился в городе Артеме. Он, паркуя автомобиль, заблокировал другие машины. Когда местные жители попросили его переставить свой транспорт, мигрант разозлился и стал унижать людей по национальному признаку. Очевидцы сняли инцидент на камеру, позже кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

МВД РФ разработало законопроект, который предлагает расширить перечень правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из страны. Председатель ГД Вячеслав Володин уже заявил, что нижняя часть парламента поддержит данную инициативу. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие нарушения могут включить в указанный перечень и как законопроект будет работать в случае его принятия.