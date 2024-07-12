Два гражданина Таджикистана незаконно удерживали в квартире 16 детей в Уфе

Два гражданина Таджикистана незаконно удерживали 16 детей в своей квартире в Уфе. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

© Вечерняя Москва

Среди них были дети в возрасте от четырех до 16 лет. Их били и истязали. Найти ребят удалось благодаря тому, что одному из них удалось сбежать, он рассказал о случившемся в магазине. Двух фигурантов задержала полиция.

— В настоящее время устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей, — следует из сообщения в Telegram-канале.



Солнечногорский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который на протяжении нескольких месяцев издевался над детьми своей супруги. Так, одному из мальчиков он ножом изрезал колено. В больнице ребенок сказал, что получил травму сам. Через некоторое время мужчина шампуром выбил пасынку зуб. Тогда ребенка решили не показывать врачу. В другой раз отчим посадил ребенка на цепь, заставив его ходить на четвереньках.