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Следователи назвали месть основной причиной стрельбы в Белгородской части

Следователи называли месть основной причиной стрельбы в воинской части в Белгороде. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи назвали основную причину стрельбы в Белгородской части
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По данным издания, следователи полагают, что 29-летний контрактник отомстил сослуживцам за унижения. Эта версия является для следствия приоритетной. Для поиска подозреваемого в Грайвороновском районе ввели план «Перехват».

Названо число жертв стрельбы в военной части под Белгородом

Сбежавший после стрельбы из воинской части под Белгородом, был судим за грабеж и собирался добровольно присоединиться к специальной военной операции (СВО).

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