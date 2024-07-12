Суд лишил водительских прав блогера Асхаба Тамаева

Мировой судья судебного участка №377 Пресненского района столицы на два месяца лишил водительских прав блогера Асхаба Тамаева, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

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«И.о. мирового судьи судебного участка №380 Пресненского района города Москвы – мировой судья судебного участка Nº377 Пресненского района города Москвы рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении Тамаева Асхаба Лечаевича. Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ, и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один месяц», – сказали в пресс-службе.



Как добавили в пресс-службе суда, в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.