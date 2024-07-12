Суд лишил водительских прав блогера Асхаба Тамаева

В Москве суд лишил блогера Асхаба Тамаева права управления транспортными средствами. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

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В пресс-службе отметили, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении не зарегистрированным транспортным средством.

«Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) месяц», - говорится в сообщении.



По данным SHOT, блогер должен был поставить на учет свой Rolls Royce Cullinan в течение 10 дней после покупки, но не сделал этого и несколько раз был остановлен сотрудниками полиции.

При этом канал утверждает, что Тамаев за последний год получил 47 штрафов на 75 тысяч рублей за превышение скорости, неоплату парковки, несоблюдение требований разметки.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала Асхаба Тамаева за то, что он дал пощечину подростку в Москве. Инцидент произошел 6 июля возле «Москва-Сити». По словам очевидцев, Тамаев приехал к Neva Towers на своем бирюзовом Lamborghini. Вокруг блогера быстро собралась группа подростков. Один из них что-то крикнул Асхабу, после чего тот дал пощечину подростку. Как выяснилось позднее, мальчик в шутку произнес: «Это моя машина». Эту фразу использует сам блогер в своих видео.