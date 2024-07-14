Загадочное отравление 19 детей произошло в крымском лагере

Telegram-канал SHOT сообщил, что в лагере «Юность» в Евпатории внезапно заболели 19 детей. По данным канала, у всех были симптомы пищевого отравления: головные боли, боли в животе и тошнота, однако неизвестно, что именно повлияло на произошедшее.

Как уточняет SHOT, детей госпитализировали в инфекционную больницу, где им была поставлена диагноз «неустановленное пищевое отравление». На данный момент, сказано в публикации, проводится проверка лагеря, нарушений не выявлено.

Медики предполагают, что ухудшение здоровья детей могло быть вызвано солнечным ударом и ротавирусом, который часто возникает после случайного проглатывания морской воды. Состояние детей стабилизировали, но продолжают наблюдать за ними.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщил, что поручил проверить все оздоровительные лагеря региона после отравления детей. В больницу госпитализировали 31 ребенка от 10 до 17 лет с симптомами кишечной инфекции. На плохое самочувствие они пожаловались после возвращения домой с первой смены в оздоровительном лагере «Чагытай» в Республике Тыва.

До этого возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой в бурятском Гусиноозерске. Среди них 42 заболевших ребенка. Как сообщил региональный Роспотребнадзор, групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки).